Del Fes Avellino: attesa nel weekend, la classifica non cambia Serie B (girone D), ko per Monopoli e Cassino e una gara da recuperare per gli irpini

La Del Fes Avellino ha vissuto un fine settimana di attesa e relax. Lavoro fino a sabato, domenica libera per la scelta della gestione tecnica dopo il rinvio del match con la Cestistica Torrenovese, motivato dallo stop deciso dall'ASL per il club siciliano dopo i casi covid nel gruppo squadra. Testa a Ruvo di Puglia per gli irpini con la gara in programma domenica: il roster allenato da coach Giovanni Benedetto metterà nel mirino la squadra di coach Francesco Ponticiello, reduce dalla vittoria ottenuta ieri contro il Lapietra Monopoli in trasferta (finale di 80-86).

Non cambia la classifica della Del Fes. Gli avellinesi non sono scesi in campo e proprio la vittoria della prossima avversaria determina lo stop di una rivale, da 8 punti in graduatoria come la squadra di coach Benedetto e la Virtus Cassino, battuta da Pozzuoli al PalaErrico. La Del Fes è penultima con Monopoli e i ciociari a -2 dalla quintultima forza del girone D di Serie B, Forio, e a +8 dal fanalino di coda, Formia, che ha rimediato a Taranto la quattordicesima sconfitta in campionato (14 su 14).