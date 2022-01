Del Fes, si riparte. Ecco la data del recupero con Torrenova Testa a Ruvo di Puglia per la squadra allenata da coach Benedetto

La Del Fes Avellino ha ripreso la preparazione verso la prossima sfida in calendario, la trasferta sul parquet di Ruvo di Puglia, la gara contro la Tecnoswitch, in programma domenica alle 18. I tesserati del club irpino sono risultati negativi all'ultimo ciclo di tamponi ad eccezione del positivo già riscontrato sul finale del 2021, che si sottoporrà a un tampone molecolare nelle prossime ore. Nel frattempo, è stata fissata la data del recupero del match non giocato dai ragazzi di coach Giovanni Benedetto con la Cestistica Torrenovese a causa dello stop deciso dall'autorità sanitaria locale per il gruppo siciliano dopo i casi covid riscontrati all'interno della squadra allenata da coach Maurizio Bartocci. La gara Del Fes - Torrenova è stata riprogrammata per mercoledì 26, con palla a due alle 16, al PalaDelMauro.