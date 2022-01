Ruvo - Del Fes 81-63, Benedetto: "Divario un po' bugiardo" Il coach: "Abbiamo la necessità di concentrarci sulle prossime tre partite"

"Ci teniamo stretta la prestazione pur con un inizio non buonissimo". Ecco il commento post-gara di coach Giovanni Benedetto al termine di Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Del Fes Avellino 81-63: "Abbiamo avuto anche la chance di impattarla ad un certo punto con uno dei nuovi arrivati. Caridà ha fatto un solo allenamento e va inserito. Hajrovic ha giocato una buona prima parte di gara, ma dovremo coinvolgerlo maggiormente. - ha spiegato il coach della squadra irpina - Abbiamo la necessità di recuperare pedine come Marra. Siamo stati intensi, presenti nel match. Il divario è un po' bugiardo, non rispecchia l'andamento della gara, ma dobbiamo prendere atto di quello che è successo cercando di recuperare gli infortunati e chi è fuori col covid. Ci occorre un numero giusto per migliorare in allenamento e nei 40 minuti. Non possiamo sbagliare le prossime tre gare. Abbiamo affrontato una delle prime della classe. Non era facile, ma ci abbiamo provato. Abbiamo la necessità di concentrarci sulle prossime tre partite, che diventano fondamentali".