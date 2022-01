Del Fes Avellino, termina l'avventura di Mavric in Irpinia Il bosniaco, di formazione italiana, non è più un cestista della squadra irpina

La Del Fes Avellino saluta Emin Mavric. Termina l'avventura del lungo di nazionalità bosniaca, ma di formazione italiana, che è tornato in Irpinia dopo una prima esperienza da giovane del gruppo della prima squadra della Scandone Avellino nel 2016/2017 con coach Stefano Sacripanti. "L’ASD Del Fes rende nota la rescissione consensuale del rapporto di collaborazione con l’atleta Emin Mavric. - si legge nella nota diffusa dal club avellinese - Ringraziandolo per il lavoro profuso ad oggi, la società tutta, gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera". Per il reparto lunghi la Del Fes ha inserito dai primi giorni del 2022 Tarik Hajrovic, che ha fatto il suo esordio in canotta irpina nella trasferta di Ruvo, nella gara persa contro la Tecnoswitch dagli uomini di coach Giovanni Benedetto. La Del Fes ha aggiunto anche un esterno, Matteo Caridà.