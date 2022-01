Sandro Abate, Creaco: "Mi sento a casa, insieme possiamo andare lontano" L'universale si presenta: "Dimostrerò il mio valore sul campo"

A poco meno di un mese dall’arrivo ufficiale, la Sandro Abate presenta l’universale Angelo Creaco. Il classe ’89 è approdato alla corte di mister Scarpitti nella finestra di mercato dicembrino dopo l’esperienza con la maglia della Cormar Polistena. Per gli irpini si tratta di un importante rinforzo per la qualificazione alle Final Eight: complice il rinvio dell’ultima giornata del girone d’andata a causa del Covid e la pausa Nazionali, il discorso Coppa Italia è slittato al 13 febbraio. Abate e compagni saranno ospiti della Came Dosson, con fischio d’inizio alle 18,25.

Le parole del neo-universale verdeazzurro: “Le impressioni che ho avuto fin dall’inizio sono positive. Sono arrivato in una città bellissima, la squadra mi ha accolto in una maniera impeccabile. Mi sono sentito subito a casa. Voglio ringraziare la società per l’accoglienza. Spero di poter ricambiare la fiducia data dimostrando tutto il mio valore sul campo. Il campionato è livellato, si possono far punti con tutti e perdere con chiunque. Noi vogliamo toglierci tante soddisfazioni, lavoriamo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Final Eight? Dipende tutto da noi, contro la Came Dosson dobbiamo conquistare i tre punti. Abbiamo tutte le carte in regola, la società non fa mancare nulla e si nota la grande ambizione e professionalità. Noi giocatori dobbiamo solo fare il nostro lavoro. Insieme si può andare lontano”.