Altro colpo di mercato della Sandro Abate: arriva Creaco L’universale ex Cormar Polistena: “Gruppo solido, darò il massimo”

La Sandro Abate chiude l’anno con un nuovo innesto. La società verdeazzurra, dopo il colpo del pivot Alex, ha ufficializzato l’arrivo dell’universale Angelo Creaco. Il classe ’89 arriva dalla Cormar Polistena con cui ha disputato 13 gare ufficiali e firmando 4 reti. L’ex bianconero, sempre con la stessa maglia, nella scorsa stagione ha realizzato 21 gol in 22 partite. Nella sua carriera ha giocato anche nel Cataforio e nell’Augusta.

Le dichiarazioni dell’universale: “Sono molto orgoglioso di poter giocare in una società importante e ambiziosa come la Sandro Abate. Sono arrivato in un gruppo solido e affiatato, sono a disposizione per dare il mio contributo. Ringrazio la proprietà per la fiducia, la ripagherò dimostrando sul campo il mio valore, come ho sempre fatto. Non vedo l’ora di giocare al PalaDelMauro davanti ai nostri tifosi, mi hanno raccontato che dà una carica incredibile”.