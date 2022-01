Sandro Abate, allarme Covid: 9 positivi La ripresa del campionato è fissata per il prossimo 13 febbraio

Il Covid torna di nuovo tra le mura della Sandro Abate. Il club verdeazzurro, dai consueti controlli anti-covid 19, ha rilevato la positività di 9 componenti del gruppo squadra. Dita incrociate per gli irpini, che dovranno scendere nuovamente in campo il 13 febbraio, contro la Came Dosson (18,25), per decidere il futuro delle Final Eight di Coppa italia.