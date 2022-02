Del Fes Avellino, attesa per Marra: testa alla sfida con Bisceglie Testa al match con i pugliesi per l'obiettivo della continuità tecnica e di risultati

La Del Fes Avellino ha ripreso la preparazione in vista del match di domenica (palla a due alle 18) al PalaDelMauro contro i Lions Basket Bisceglie, reduci dal ko casalingo contro il Virtus Kleb Ragusa e che occupano la seconda posizione in classifica nel girone D di Serie B. Coach Giovanni Benedetto può lavorare con un gruppo al completo ad eccezione di Alessandro Marra. Il capitano della squadra avellinese, reduce dalla vittoria ottenuta a Cassino contro la BPC Virtus, sarà rivalutato nelle prossime ore. Prosegue il recupero di Marra, fermo da alcune settimane a causa di un problema di natura muscolare.

La Del Fes presenterà la prossima gara con i pugliesi nella giornata di venerdì e si pone l'obiettivo della continuità tecnica e di risultati dopo il blitz operato in terra ciociara, utile per strappare il terzultimo posto nel raggruppamento con la piena corsa nella seconda parte di stagione, aperta con gli arrivi di Tarik Hajrovic e Matteo Caridà e con l'addio di Emin Mavric, con cui il club irpino ha deciso per la rescissione consensuale del contratto firmato in estate.