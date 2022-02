Verso Del Fes - Bisceglie, Formato: "In palio punti decisivi" L'assistant coach avellinese: "È una squadra che gioca una bella pallacanestro, molto aggressiva"

"La vittoria con Cassino è stata importante. Finalmente abbiamo visto sul campo tutti gli sforzi, tutto il lavoro che facciamo quotidianamente in palestra". L'assistant coach della Del Fes Avellino, Salvatore Formato, ha presentato la sfida contro i Lions Bisceglie, in programma domenica al PalaDelMauro. "Sicuramente ci sarà utile, al di là dei due punti in classifica, per affrontare questo ciclo di partite che arriverà più consapevoli dei nostri mezzi e del nostro percorso".

Il percorso futuro - "Siamo all'inizio del girone di ritorno, in una fase del campionato in cui non guardiamo più chi affrontiamo, ma ogni domenica per noi deve essere una battaglia perché sono in palio due punti che potrebbero essere decisivi per la nostra classifica e per il prosieguo del nostro campionato. Può essere Bisceglie, Taranto, Ragusa, ma in questo momento noi siamo focalizzati su noi stessi e ogni domenica scendiamo in campo per vincere".

I prossimi avversari - "Bisceglie è una squadra molto giovane, ma comunque esperta. L'unico giocatore veterano è Dip perché Dri si è infortunato. È una squadra che gioca una bella pallacanestro, molto aggressiva. Sono ben allenati da un coach esperto come Luciano Nunzi. Sicuramente dovremo essere bravi a limitarli nelle cose che sanno fare meglio, il loro gioco in campo aperto, le varie situazioni che hanno per innescare i terminali offensivi principali. Dovremo stare molto attenti ai giovani playmaker del gruppo".