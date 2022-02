Iovino: "Vogliamo riportare il giro d'Italia a Montevergine" Intervista al presidente della Consulta Comunale di Mercogliano per lo Sport e lo Spettacolo

Bruno Iovino, fresco di nomina a presidente della Consulta Comunale per lo Sport e lo Spettacolo del Comune di Mercogliano, ha illustrato al microfono di Ottopagine.it e 696 TV OttoChannel i programmi a breve e lungo termine: “Il nostro obiettivo, come del sindaco e dell’amministrazione intera, è rilanciare l’immagine di Mercogliano dal punto di vista sociale e sportivo. Ringrazio tutti per la nomina e la fiducia concessa. Ora è il momento di fare squadra. Le associazioni, le organizzazioni, le federazioni ed il Coni devono concordarsi perché lo sviluppo e l’aggregazione sportiva deve essere a 360 gradi. Veniamo da due anni di Covid, dobbiamo iniziare a rimettere in gioco Castellarte, la Zeza di Mercogliano e l’impianto sportivo locale. Riguardo quest’ultimo, il finanziamento di 1 milione e 300 mila euro c’è e nei prossimi giorni pubblicheremo il bando di gara. L’architetto Genovese ha dato disponibilità”.

L'ambizione si tinge di rosa: “Parlavo con il sindaco della volontà di far tornare a Mercogliano e a Montevergine il Giro d’Italia, che è uno spettacolo per l’irpinia intera. Vogliamo ripartire dal 2019, dalle Universiadi, che iniziarono con la fiaccolata da Montevergine per poi passare da Mercogliano e, infine, Avellino. Ringrazio il commissario Basile, che diede la massima disponibilità in quell’occasione. Dobbiamo riprendere da quel punto per rimettere in moto il meccanismo. Anche la Pro Loco ha lavorato alla grande. Rinnovo l'invito a fare squadra, quindi. invito chiunque voglia collaborare a questa organizzazione a unirsi. Piscina? Ci siamo lavorando. C’è bisogno di tempo, poi ci sarà modo anche di interfacciarmi con il delegato allo sport, che ha delle competenze specifiche. Le iniziative ci sono, c’è bisogno anche che il Covid vada via”.