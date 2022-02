Basket, Del Fes Avellino: testa a Taranto dopo il ko con Bisceglie Terzultima con una gara in meno, ma Monopoli è a +2 con due sfide da recuperare

Riparte la Del Fes Avellino. Ripresa degli allenamenti per la squadra di coach Giovanni Benedetto, reduce dalla buona prova con i Lions Basket Bisceglie, che non è bastata per conquistare due punti preziosi nell'obiettivo della risalita. Una gara in meno rispetto alla BPC Virtus Cassino, due punti in più sulla squadra ciociara battuta nello scontro diretto, ma la squadra irpina è lontana una vittoria dal Lapietra Monopoli, che deve recuperare due sfide. Il margine per un ritorno sulla zona tranquilla della classifica diminuisce di settimana in settimana e all'orizzonte c'è la trasferta di Taranto per la Del Fes. Gli avellinesi del presidente Gennaro Canonico saranno ospiti del Cus Jonico, che riprenderà la preparazione dopo il ko rimediato contro la Virtus Arechi Salerno al Pala Carmine Longo di Capriglia di Pellezzano. La Del Fes è chiamata alla prova di forza utile per scuotersi definitivamente nel cammino stagionale, da 5 vittorie e 12 sconfitte che valgono il terzultimo posto del raggruppamento meridionale della terza serie nazionale.