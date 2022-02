Del Fes Avellino, ufficiale l'ingaggio di Carenza La società irpina punta sull'ala grande di Castellaneta, reduce dall'esperienza a Chiusi in Serie A2

La Del Fes Avellino ha ufficializzato l'accordo con Giovanni Carenza. La società irpina aggiunge l'ala grande di Castellaneta, classe '88, al roster di coach Giovanni Benedetto. Carenza, che si aggregherà al gruppo nella giornata di domani, proseguirà la stagione in Serie B dopo aver salutato la A2 e Chiusi con cui ha disputato quattro gare.

La scheda - "Nato nel 1988 a Castellaneta, in provincia di Taranto, tredicenne si trasferisce negli Stati Uniti, dove frequenta la Saint Anthony High School, nel New Jersey, ed ottiene una borsa di studio al merito sportivo. Rientra in Italia nel 2009 entrando a far parte della Pallacanestro Reggiana. Diverse le esperienze maturate sin da giovanissimo, dapprima con la maglia della Virtus Siena e nella stagione successiva a Perugia nell’allora A Dilettanti. Prima esperienza da professionista nel 2011/12 con l’Assi Ostuni in Serie A2, l’anno successo approda a Veroli dove resta per due stagioni allenato tra l’altro da coach Marco Ramondino. Nel 2014 la chiamata di Roseto, prima di spostarsi nuovamente per firmare con Agropoli nel biennio 2015-17, Rieti nei due anni successivi e poi Orzinuovi. A Chiusi lo scorso anno ha vinto il torneo di B realizzando 6.8 punti di media in 11 gare, tirando con il 31 per cento dalla lunga distanza".