Il Covid ferma la Sandro Abate: slitta di nuovo il calendario Rebus Final Eight per la società irpina

Si rimanda ancora il discorso Final EIght per la Sandro Abate. In seguito ad alcune positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra, il match contro la Came Dosson, in programma il 13 febbraio, è stato rinviato al 1 marzo. Fischio d'inizio alle 20. Di conseguenza, slitta al 13 marzo la gara contro l'Olimpus Roma. Come gli irpini, anche l'L84: positività all'interno del gruppo squadra e rinvio dei match per la società torinese.