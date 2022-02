Del Fes Avellino, Caridà: "Ciclo impegnativo di gare, ma siamo pronti" Il play/guardia: "Concentrazione massima per strappare punti pesanti"

Matteo Caridà ha impattato nel migliore dei modi con la Serie B all'interno della Del Fes Avellino. L'ex Pescara è in crescita netta per punti realizzati: 5 all'esordio con Ruvo, 7 con Reggio Calabria, 15 a Cassino, ben 23 contro Bisceglie. Ecco numeri importanti per la squadra irpina, che ha aggiunto il play/guardia, il centro Tarik Hajrovic e l'ala Giovanni Carenza. La Del Fes è lanciata verso la sfida con il CJ Basket Taranto, in programma domenica. "Sicuramente affronteremo una squadra di alto livello, che ha giocatori di esperienza e che giocano da tanto tempo in questa categoria. - ha spiegato Caridà - Sono molto esperti e sanno fare il loro mestiere. Per affrontare una squadra come Taranto sarà importante preparare bene la partita e stare concentrati il più a lungo possibile".

Il percorso - "Affronteremo un ciclo di gare molto impegnativo con squadre di vertice. - ha aggiunto l'esterno della squadra avellinese - L'obiettivo è quello di vincere più partite è possibile, in particolar modo per la situazione che viviamo. Affronteremo le partite con il massimo della concentrazione perché sarà molto importante strappare punti pesanti".