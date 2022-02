Del. Fes. Avellino, ecco Carenza: "Ci sono tutti i presupposti per salvarci" Serie B, girone D. Domani, alle 18, i biancoverdi saranno di scena a Taranto

Nel girone D di Serie B è la vigilia di Taranto – Del. Fes. Avellino, valida per la diciannovesima giornata della stagione regolare. Palla a due alle 18. Sponda biancoverde, prime parole da cestista dei lupi per l'ala grande Giovanni Carenza: “Il primo impatto con la squadra è stato molto positivo, specialmente perché conoscevo già gran parte dei giocatori. Già dal primo allenamento ho sentito il giusto feeling con il gruppo. Sono molto contento di aver accettato questa sfida, qui ad Avellino. Si tratta di salvare la categoria, è un traguardo importante. Spero di portare esperienza e qualità che magari mancano alla squadra, ci sono tutti i presupposti per far bene. La Serie B è un campionato molto difficile. L’ho provato lo scorso anno sulla mia pelle, quindi spero di poter trasmettere quanto imparato”.

Il programma della diciannovesima giornata.

Pozzuoli – Salerno; Monopoli – Forio; Formia – Torrenova; Bisceglie – Cassino; Reggio Calabria – Ruvo di Puglia; Taranto – Del. Fes. Avellino; Molfetta – Sant'Antimo; Ragusa – Agrigento.