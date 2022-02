Del Fes Avellino, Spizzichini: l'esito degli esami strumentali Il Cus Jonico Taranto: "Forza Stefano, ti auguriamo di rimetterti il prima possibile"

La Del Fes Avellino è uscita sconfitta dal parquet di Taranto e rischia di perdere Stefano Spizzichini, che si è infortunato nel corso del match con il Cus Jonico. Il lungo della squadra irpina ha rimediato la lussazione del collo piede sinistro con compromissione dell' apparato capsulolegamentoso e infrazioni ossee del mesopiede. L'ex Scandone è stato trasportato immediatamente all'ospedale di Taranto, dove già nelle scorse ore è stata eseguita la riduzione della lussazione in anestesia peridurale. Spizzichini è stato dimesso in tarda mattinata, in buone condizioni e si sottoporrà ad ulteriori e specifici accertamenti al fine di valutare una eventuale revisione chirurgica.

"Il nostro primo pensiero di oggi va a Stefano Spizzichini il giocatore della ASD Del Fes Avellino che ieri ricadendo male sul parquet, peraltro dopo una bella azione da canestro+fallo, si è infortunato seriamente lasciando il palazzetto in lacrime ed in barella dopo essere stato prontamente soccorso. - si legge nella nota del CJ Taranto - Forza Stefano, ti auguriamo di rimetterti il prima possibile".

Foto: pagina ufficiale Facebook CJ Basket Taranto