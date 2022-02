Verso Del Fes - Ragusa, Basile: "Due punti per reagire d'insieme" "Stiamo provando a reagire in qualsiasi modo e l'unica strada è iniziare a prendere dei punti"

Si avvicina la nuova gara casalinga della Del Fes Avellino. Domenica, con palla a due alle 18, la squadra irpina ospiterà la Virtus Kleb Ragusa al PalaDelMauro. "È una squadra molto interessante, sta facendo un ottimo campionato ed è nella parte alta della classifica. - ha affermato il playmaker della Del Fes, Giuseppe Nicolò Basile - Ha vinto gare importanti anche in trasferta, come quella di Bisceglie. Vogliamo farci trovare pronti e abbiamo bisogno assolutamente di questi due punti e faremo di tutto per portare a casa la partita".

La fase - "Non è sicuramente un momento facile anche per quello che è successo domenica. Faccio un grosso in bocca al lupo a Stefano Spizzichini. Spero che riesca a riprendersi presto. Ha avuto un bruttissimo infortunio. - ha aggiunto Basile - Sicuramente non siamo stati molto fortunati fin qui, ma non c'è da cercare molti alibi. C'è solo da lavorare e continuare come stiamo facendo per la reazione. Lo spogliatoio non è demoralizzato. Stiamo provando a reagire in qualsiasi modo e l'unica strada è iniziare a prendere dei punti, specialmente in casa nostra".