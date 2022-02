Avellino risponde a Jorginho: 1-1 tra Sandro Abate e Lido di Ostia Calendario senza soste, martedì c'è Torino

Tutto in un tempo nel match tra Sandro Abate e Todis Lido di Ostia. La gara, valida per la diciassettesima gara nel campionato di Serie A, è terminata sul risultato finale di 1-1. Al PalaDelMauro, alla rete di Jorginho ha risposto Avellino. Per gli irpini non c’è tempo di riposare ed è subito testa al turno infrasettimanale: all’orizzonte c’è la gara contro l’L84, in programma martedì, al “Sisport” di Settimo Torinese, con fischio d’inizio alle 20.

Primo tempo - Ritmi di fuoco fin dai primi minuti di gioco al PalaDelMauro. Gli irpini si rendono subito pericolosi con un pressing molto alto: il primo tiro è firmato da Alex che, servito da Ugherani, impegna l’estremo difensore Di Ponto. Sfera in angolo ma sfuma l’occasione del possibile vantaggio. La Todis Lido di Ostia inizia a rispondere alla prestazione dei verdeazzurri e tentano di sfruttare un paio di rimesse laterali. La Sandro Abate, quando il cronometro segna 8 minuti, paga caro un errore di Dalcin dopo l’immediata rimessa dalle mani di Thiago Perez. Ne approfitta subito Jorginho ed è già 0-1. Ma i padroni di casa sono irrefrenabili e rimettono in parità il risultato dopo appena 4 minuti di gioco: è Avellino l’autore della rete. I minuti seguenti sono prettamente di marca verdeazzurra, ma non c’è più tempo per concretizzare. Si va a riposo sul risultato parziale di 1-1.

Secondo tempo – La Sandro Abate ritorna in campo con la stessa determinazione della prima frazione di gioco. Regna l’equilibrio per metà del secondo tempo, con qualche guizzo di marca irpina, tra cui una traversa colpita da Alex. A circa 10 minuti dal triplice fischio, il portiere Thiago Perez salva la parità in una situazione rocambolesca, procurandosi anche una botta al piede, che non gli provoca conseguenze. Procede senza sosta il pressing alto dei ragazzi di mister Scarpitti: Avellino, al 16 minuto, è a un passo dalla porta difesa da Di Ponto, ma non riesce a vincere il duello con l’estremo difensore. Il tecnico degli irpini a due giri di lancette dal termine schiera Ugherani nel ruolo di portiere di movimento. Ultimi sprint dei verdeazzurri, ma non c’è più nulla da fare. Il match termina sul risultato finale di 1-1.

Il tabellino.

Sandro Abate – Todis Lido di Ostia 1-1

Marcatori: pt 8’ Jorginho, 12’ Avellino.

Sandro Abate: Thiago Perez, Ugherani, Alex, Bizjak, Avellino, De Luca, Santoro, Creaco, Richar, Dalcin, Pazetti, Danicic, Rizzo, Guennounna. All. Scarpitti.

Todis Lido di Ostia: Di Ponto, Esposito, Sanchez, Jorginho, Tambani, D. Gattarelli, Nardacchione, Recasens, Cutrupi, Regini, Leandro, Barra, Navarro, Colasanti. All. Grassi.

Note: Ammoniti: Jorginho, Nardacchione, Dalcin e Navarro.

Arbitri: Davide De Ninno della sezione di Varese e Walter Suelotto della sezione di Bassano del Grappa. Crono: Vincenzo Sgueglia della sezione di Civitavecchia.