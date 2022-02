Basket, Ramondino in finale di Coppa Italia: Tortona batte la Virtus Bologna Il coach avellinese: "In queste gare non possiamo fare il compitino, bisogna giocare con coraggio"

Giovedì la vittoria contro l'Allianz Trieste, in serata il successo sulla Virtus Segafredo Bologna. La Bertram Tortona batte le V nere di Sergio Scariolo e la squadra del coach avellinese, Marco Ramondino, firma l'accesso storico alla finale di Coppa Italia. La società piemontese, al primo anno in Serie A, piazza lo sgambetto ai campioni d'Italia in carica guidando il match dalle prime battute della semifinale e si spinge fino al +24 di fine terzo quarto. Il Derthona Basket giocherà l'atto conclusivo contro l'Armani Exchange Milano, vincente sulla Germani Brescia. In palio ci sarà la Coppa Italia 2022.

"Complimenti ai nostri giocatori per una partita dai grandi contenuti tecnici ed emotivi, nel finale di partita c’è stato grande carattere per sostenere il livello di fisicità della Virtus che non siamo abituati ad affrontare. - ha spiegato il tecnico irpino nel post-gara - Credo che contro squadre di tonnellaggio diverso dalla tua non si deve avere la tentazione di controllare la partita e di fermarsi. Nel quarto quarto giocando a metà campo il campo si restringe, quindi bisogna accettare che qualche tiro non sia perfetto ma è importante mantenere un buon flusso di gioco perché la partita perfetta non esiste. In queste gare non possiamo fare il compitino, bisogna giocare con coraggio per cui oggi è stato importante avere dimostrato come ogni giocatore abbia dato un contributo". Fa festa Tortona, ma anche Avellino, che segue da sempre con attenzione particolare il percorso del coach, nato nella sua città, costante, da squilli continui sin dalle leghe minori e proseguita con grande merito fino alla A (prima la finale promozione per la massima serie con Casale Monferrato, poi il balzo nell'elite del basket nazionale con Tortona, condotta ora anche a un passo dalla Coppa Italia). Tra poche ore sarà sfida contro l'Olimpia di coach Ettore Messina.

Coppa Italia 2022 - Semifinale

Bertram Derthona - Virtus Segafredo Bologna 94-82

Parziali progressivi: 24-18, 50-41, 80-56

Derthona: Mortellaro ne, Cannon 4, Baldi ne, Tavernelli, Miljkovic ne, Filloy 18, Mascolo 15, Severini 4, Sanders 16, Daum 12, Cain 7, Macura 18. All. Ramondino

V. Bologna: Tessitori, Cordinier 10, Mannion 2, Belinelli 18, Pajola 7, Alibegovic 2, Hervey 5, Ruzzier ne, Jaiteh 15, Sampson 2, Weems 17, Teodosic 4. All. Scariolo