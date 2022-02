Sandro Abate, ritorno alla vittoria. Blitz contro l'L84: 0-2 Secondo risultato utile consecutivo per gli irpini, corsari a Torino. Sabato c'è il Pescara

La Sandro Abate torna a riassaporare il gusto della vittoria. Gli irpini, reduci dal pareggio casalingo contro la Todis Lido di Ostia (1-1), conquistano il successo al “Pala200” di Settimo Torinese, contro l'L84. Il match, valido per la diciottesima giornata nel campionato di Serie A, è terminato sul risultato finale di 0-2. Un gol per tempo per i verdeazzurri; la sblocca Richar e Danicic chiude i conti. Ma, il tour de force non lascia tempo per respirare: sabato si torna in campo per affrontare il Futsal Pescara.

Primo tempo – I padroni di casa s'impongono fin dal fischio d'inizio, con la Sandro Abate in notevole difficoltà. Tra un paio di miracoli dei portieri in un clima nervoso, scorre veloce il tempo fino alla metà della prima frazione di gioco: solo allora gli irpini iniziano ad aumentare i giri e creare qualche occasione pericolosa. Il primo gol della gara, però, si fa attendere e arriva quasi allo scadere: a 30 secondi dall'intervallo, Richar recupera la sfera in un contrasto e, grazie a uno scambio rapido con Alex, riesce a insaccare la sfera nell'angolino basso della porta. Si va a riposo sul parziale di 0-1.

Secondo tempo – La seconda frazione di gioco ha quasi la stessa marca della prima. La squadra piemontese parte con il piede pigiato sull'acceleratore sprecando, soprattutto con Josiko e Poletto, la rete del possibile pareggio. Regna l'equilibrio nel match, intervallato da qualche fiammata che, però, non modifica il risultato parziale. A pochi minuti dal fischio finale, mister De Lima sceglie di schierare il power-play e paga caro il rischio: Danicic, a porta sguarnita, raddoppia il vantaggio con un tiro dalla metà campo opposta. Il tempo è scaduto, termina sul risultato finale di 0-2 al “Pala200”.

Il tabellino.

L84 – Sandro Abate 0-2

Marcatori: pt 19'29” Richar; st 16'31” Danicic.

L84: Luberto, Tuli, Josiko, Poletto, Miani, Podda, De Felice, Iovino, Lucas, Dragone, Alan, Dias, Cabeca, Pedro Henrique. All.: De Lima.

Sandro Abate: Perez, Ugherani, Abate, Dalcin, Avellino, De Luca, Creaco, Alex, Richar, Bizjak, Pazetti, Danicic, Rizzo, Guennounna. All.: Scarpitti.

Arbitri: Martina Piccolo della sezione di Padova e Fabio Pozzobon della sezione di Treviso. Crono: Chiara Perona della sezione di Biella.

Note: Ammoniti: Avellino, Richar, Bizjak e Alan.