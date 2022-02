Del Fes Avellino, Agbogan: "Pronti per Salerno, forza nei finali di gara" "Dobbiamo cercare di prendere punti da qualsiasi gara, che sia semplice o difficile sulla carta"

"È un momento di difficoltà, ma vedendo tutta la stagione siamo abituati". Allen Agbogan si è espresso così sulla fase vissuta dalla Del Fes Avellino, pronta per il derby contro la Virtus Arechi Salerno, in programma domenica al Pala Carmine Longo di Capriglia-Pellezzano: "Dobbiamo arrivare alla partita di domenica ancora più carichi del solito sapendo che, pur essendo di tutto rispetto gli avversari, ce la possiamo giocare a tutti gli effetti. Il calendario non ci ha dato una grossa mano, ma non deve essere una scusante per noi, visto che d'ora in poi tutte le partite avranno un valore in più. - ha aggiunto la guardia della squadra irpina - Dobbiamo cercare di prendere punti da qualsiasi gara, che sia semplice o difficile sulla carta. I match dell'ultimo periodo ci hanno insegnato che dobbiamo compattarci nei momenti di difficoltà e riuscire a firmare quello sprint finale utile per vincere le partite. Nei fatti ce la siamo giocata sempre nelle ultime prestazioni".