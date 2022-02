Caso Fofana, stangata del Giudice Sportivo dopo la rissa e le espulsioni Nel referto dell'arbitro la ricostruzione degli attimi concitati nel match di Prima Categoria

Stangata del Giudice Sportivo in seguito alla sospensione per un violento parapiglia di Heraclea Calcio – Altavilla dello scorso 20 febbraio. Ad esacerbare gli animi un presunto episodio di discriminazione razziale. Il calciatore dell'Altavilla Irpina, Ferdinando Tucci, è stato squalificato sino al 22 giugno 2022 mentre i club sono stati sanzionati con 400 euro di ammenda; i calciatori Abdoulaye Fofana e Angelo Mastropietro, dell'Heraclea Calcio sono stati, invece, squalificati per 4 giornate.

Nel referto arbitrale le motivazioni che hanno portato all'adozione delle sanzioni, che restituiscono un primo quadro ufficiale in merito a cosa è accaduto in campo, scatenando una lunga serie di polemiche accompagnate da una notevole risonanza mediatica. L'Heraclea ha preannunciato ricorso avverso i provvedimenti assunti.

La ricostruzione – Nel comunicato del Giudice Sportivo si legge: “Al ventiduesimo minuto del secondo tempo, il calciatore della U.S. Altavilla 2016, Tucci Ferdinando commetteva un fallo ai danni del calciatore avversario, Fofana Abdoulaye il quale nel rialzarsi cercava lo scontro con il Tucci; il Tucci Ferdinando si rivolgeva al Fofana Abdoulaye con un grave insulto per motivo di razza; il Fofana, udito il predetto insulto, reagiva afferrando per il collo il Tucci e lo gettava a terra e gli calpestava la testa con le scarpe; da tali avvenimenti i componenti delle panchine, sia della Società ospitante che ospitata, entravano sul terreno di gioco, quindi, ne nascevano diversi parapiglia tra i componenti; il Fofana veniva allontanato dai propri compagni di squadra che cercavano anche di pacarne l'ira ed in tale momento il direttore di gara decretava l'espulsione del predetto il quale cercava di ritornare verso l'avversario; che nonostante il direttore di gara avesse applicato dei provvedimenti disciplinari nessuno si adoperava per placare gli animi; anzi, mentre il direttore di gara tentava la predetta operazione, il calciatore della Società Heraclea Calcio, Mastropiero Angelo, si avvicinava, con fare minaccioso al direttore di gara e non solo lo spingeva ma gli rivolgeva minacce; il direttore di gara poiché al momento non vi erano più le condizioni di sicurezza per continuare la gara, sospendeva definitivamente la stessa”.

Oltre all'episodio da segnalare anche la squalifica per 3 giornate del calciatore dell'Heraclea Michele Caivano: "con comportamento scorretto, sleale, antisportivo e violento, nel subire il fallo a gioco fermo colpiva con una manata al volto l'avversario".

I provvedimenti disciplinari – Il Giudice Sportivo ha così deciso di infliggere: “al calciatore Tucci Ferdinando, della Società U.S. Altavilla 2016, la squalifica fino al 22 giugno 2022; al calciatore Fofana Abdoulaye, della Società Heraclea Calcio, la squalifica per numero 4 giornate; al calciatore Mastropiero Angelo, della Società Heraclea Calcio, la squalifica per numero 4 giornate; sia alla Società Heraclea Calcio sia alla U.S. Altavilla 2016 l'ammenda di euro 400,00 cadauno per la rissa tra i propri tesserati”.