Sandro Abate, nervi tesi e ko contro il Futsal Pescara: 4-3 Sfumano tre punti importanti. Testa alle qualificazioni per le Final Eight

La Sandro Abate cade nel match all’ultimo respiro contro il Futsal Pescara. Gli irpini, dopo il successo contro l’L84 (0-2), vengono fermati dai biancazzurri al “PalaRigoPiano”. La gara, valida per la diciannovesima giornata nel campionato di Serie A, è terminata sul risultato finale di 4-3. Gli uomini di mister Scarpitti lottano letteralmente fino al suono della sirena non riuscendo a conquistare tre punti fondamentali in ottica play-off scudetto. Occhio alla classifica, gli irpini sono attualmente al nono posto in classifica con 24 punti, con due gare da recuperare. Ma la concentrazione, ora, si sposta tutta sul cruciale match contro la Came Dosson: appuntamento a martedì, alla palestra comunale di Dosson di Cassier, con fischio d’inizio alle 20,30, per decidere le sorti delle Final Eight di Coppa Italia.

Primo tempo – Anche il futsal dà il suo segnale di pace e il fischio d’inizia è posticipato di cinque minuti. Inizia la gara e i ritmi si rivelano, fin da subito, alti e combattuti. Scorre fluido il gioco con occasioni da una parte e dall’altra che, però, non modificano il risultato. Intanto, sono provvidenziali le parate dell’estremo difensore Mammarella. Il primo time-out viene chiamato da mister Palusci a 6 minuti e 27 secondi dal termine della prima frazione di gioco. Il tecnico abruzzese decide di rischiare la giocata: fuori Mammarella, dentro Murilo nel ruolo di portiere di movimento. Il coraggio viene subito ripagato e Andrè sblocca il match. Ma i ritmi sono frenetici e la Sandro Abate fa durare solo 15 secondi il momentaneo vantaggio dei padroni di casa. Ci pensa Danicic a riportare la parità al “PalaRigoPiano”, grazie all’assist di Alex. Il Futsal Pescara insiste con la tattica del power play e regala un’opportunità agli irpini di segnare la seconda rete: Danicic, questa volta, sbaglia e non centra la porta vuota. I padroni di casa non mollano la presa e chiudono in vantaggio il primo tempo: palo di Coco Wellington e di nuovo Andrè a segno. Squadre a riposo sul 2-1.

Secondo tempo – Al Futsal Pescara basta 1 minuto e 32 secondi dall’inizio della seconda frazione di gioco per allungare il vantaggio dagli irpini. Murilo intercetta la sfera e anticipa capitan Abate, serve il cioccolatino ad Andrè ed è 3-1. È tripletta per l’universale, che raggiunge la doppia cifra in campionato. Mister Palusci vuole mettere in ginocchio gli ospiti e gioca nuovamente la carta di power-play, questa volta con Coco Schmitt. Nessuna azione entusiasmante finché, a 10 minuti e 40 secondi dal triplice fischio, aumenta la tensione sul campo: nel momento del cambio di portieri, dalla panchina casalinga ci sono state ostruzioni nei confronti di un calcettista irpino, intento a battere subito la rimessa. A pagare le conseguenze sono il tecnico degli abruzzesi e Danicic, entrambi espulsi. La Sandro Abate, alla ripresa del gioco, nonostante l’inferiorità numerica, accorcia le distanze grazie a Dalcin. Il risultato è momentaneamente sul 3-2. Ma il finale di gara è altrettanto infuocato: i biancazzurri non demordono e centrano il quarto gol, questa volta con Eric. Mister Scarpitti vuole ribaltare il risultato e schiera Ugherani nel ruolo di portiere di movimento. Una nervosa Sandro Abate si complica la vita ed esaurisce il bonus falli a 2 minuti e 25 secondi dalla sirena. Nonostante ciò, i biancazzurri pagano caro un errore difensivo e concedono l’occasione ad Avellino la rete del 4-3, che non sbaglia davanti a Mammarella. I colpi di scena non cessano al “PalaRigoPiano”: Coco Schmitt conquista il secondo cartellino giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. La Sandro Abate alza la pressione schierando anche Richar come power play, ma i verdeazzurri sprecano la preziosa chance. Termina sul risultato finale di 4-3.

Il tabellino.

Futsal Pescara – Sandro Abate 4-3

Marcatori: pt 14’54” Andrè, 15’10” Danicic, 18’28” Andrè; st 1’32” Andrè, 12’41” Dalcin, 14’13” Eric, 18'17" Avellino.

Futsal Pescara: Mammarella, Murilo, Coco Wellington, Eric, Morgado, Fracassi, Maltauro, Andrè, Coco Schmitt, Misael, Ferraioli, Onnembo, Giuliani, Mazzocchetti. All.: Palusci.

Sandro Abate: Perez, Ugherani, Abate, Dalcin, Avellino, De Luca, Creaco, Alex, Richar, Bizjak, Pazetti, Danicic, Rizzo, Guennounna. All.: Scarpitti.

Arbitri: Chiara Perona della sezione di Biella e Daniel Borgo della sezione di Schio. Crono: Dario Di Nicola della sezione di Pescara.

Note: Espulsioni: 10’49” st Palusci e Danicic, 18’36” Coco Schmitt. Ammoniti: Maltauro, Coco Schmitt, Coco Wellington, Bizjak.