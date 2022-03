Sandro Abate, sfuma il sogno Final Eight: 6-3 contro la Came Dosson Gara di dominio biancoblù, non basta la reazione degli irpini nel secondo tempo

La Sandro Abate cade contro la Came Dosson e saluta le Final Eight di Coppa Italia. Il match, valido per il recupero della quindicesima giornata nel campionato di Serie A, è terminato sul risultato finale di 6-3. Doppietta di Vieira e reti di Suton, Dener, Arnon e Galliani per gli uomini di mister Rocha; Richar, Dalcin e Ugherani, invece, per gli irpini. Il calendario, però, non concede pause: Abate e compagni torneranno in campo venerdì, al PalaDelMauro, per la gara contro il Matera. Start alle 20,30.

Primo tempo – Inizia in salita il match per gli irpini. Ai padroni di casa bastano 2 minuti e 28 secondi per portarsi in vantaggio: Thiago Perez si fa sorprendere da Suton che, in occasione di calcio d’angolo, sigla la prima rete della gara. La Sandro Abate vuole a tutti i costi pareggiare i conti e ci va vicino con alcune conclusioni di Dalcin. Ma il risultato non è quello desiderato: il quintetto veneto, grazie a un’azione personale di Vieira, allunga il vantaggio. Il parziale è di 2-0 quando il cronometro segna 15 minuti. Quasi al termine della prima frazione di gioco, Richar spreca l’occasione di accorciare le distanze: il pivot si trova a tu per tu con l’estremo difensore Pietrangelo, ma la sfera termina fuori. Ma i biancoblù sono scatenati e calano il tris a 19 secondi dall’intervallo. È Dener, questa volta, l’autore del gol. Le squadre vanno a riposo sul 3-0.

Secondo tempo – Regna l’equilibrio nei primi minuti della ripresa. La Sandro Abate non riesce a costruire azioni offensive e mister Scarpitti, a più della metà dal termine della gara, schiera Ugherani nel ruolo di portiere di movimento. Il risultato è catastrofico: la Came Dosson, in pochi secondi, riesce a segnare due gol a porta sguarnita, prima con Vieira, successivamente con Suton. Subito dopo, arriva anche la prima rete di marca verdeazzurra con Richar, grazie all’assist di Avellino. È 5-1 a 9 minuti e 30 secondi dalla sirena. Ma i biancoblù dominano il match e anche Galliani rientra nella lista dei marcatori. Succede di tutto alla palestra comunale di Dosson di Casier: Dalcin trova il tap-in vincente e porta il risultato sul parziale di 6-2. La gara non risparmia colpi di scena e l’arbitro estrae il cartellino rosso per Azzoni, in quel momento in panchina. È di nuovo power-play per gli uomini di mister Scarpitti con Ugherani. È proprio l’ex di turno a firmare la terza rete verdeazzurra, ma il tempo a disposizione non è sufficiente: termina sul risultato finale di 6-3.

Il tabellino.

Came Dosson – Sandro Abate 6-3

Marcatori: pt 2’30” Suton, 15’ Vieira, 19’40” Dener; 9’11” Vieira, 10’ Arnon, 10’30” Richar, 13’ Galliani, 16’ Dalcin, 17’ Ugherani.

Came Dosson: Pietrangelo, Belsito, Dener, Suton, Vieira, Galliani, Juan Fran, Bernardez, Di Guida, Bacchin, Arnon, Azzoni, Ditano, Gavioli. All.: Rocha.

Sandro Abate: Perez, Ugherani, Alex, Richar, Avellino, De Luca, Creaco, Abate, Bizjak, Dalcin, Pazetti, Rizzo, Guennounna. All.: Scarpitti.

Arbitri: Dario Di Nicola della sezione di Pescara e Giovanni Zannola della sezione di Ostia Lido. Crono: Michele Ronca della sezione di Rovigo.

Note: Espulso Azzoni al 16’30” st. Ammoniti: Vieira, Alex, Bizjak, Bernardez e Avellino.