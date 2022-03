Del Fes, Hajrovic: "Possiamo sorprendere la capolista Agrigento" Il lungo della squadra irpina: "Possiamo ottenere la salvezza. Siamo un gruppo unito"

"Tutto parte dalla difesa, dal giocare in modo deciso". Così il lungo della Del Fes Avellino, Tarik Hajrovic, ha presentato la gara casalinga contro la capolista del girone D di Serie B, la Moncada Energy Agrigento. "Conosciamo i loro giocatori di esperienza. Hanno un allenatore che stimo molto. Se noi metteremo quello che abbiamo messo a Salerno, con meno errori, riusciremo a fare una sorpresa. Purtroppo gli infortuni non possiamo prevederli. - ha spiegato il lungo della squadra irpina - Anche se ci siamo allenati con due, tre pedine in meno, comunque ci siamo allenati. Abbiamo fatto una buona amichevole con Pozzuoli. Con quello che possiamo fare stiamo preparando la partita di domenica e vedremo cosa riusciremo a fare. Dopo la gara con Agrigento, che vogliamo vincere, arriveranno le sfide che saranno decisive per la salvezza, per l'obiettivo che ci siamo posti tutti insieme qui. La possiamo ottenere e dobbiamo ottenerla. Siamo un gruppo unito, ci dispiace per Spizzichini, che non è più con noi. Fisicamente non l'abbiamo, ma con la mentalità è con noi. Lotteremo fino alla fine e vogliamo regalare una soddisfazione per la squadra e la città".