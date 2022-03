Del Fes Avellino - Agrigento 59-62, Benedetto: "Fa male perdere così" Il coach della squadra irpina: "Queste squadre ben organizzate ti puniscono se commetti errori"

"Fa male perdere in casa, di pochi punti. È una cosa che ultimamente ci capita spesso". Ecco il commento di coach Giovanni Benedetto al termine di Del Fes Avellino - Moncada Energy Agrigento 59-62: "Questo non ci porta sollievo dopo le tante sconfitte. Il premio meritato sarebbe stata vincerla. - ha spiegato il tecnico della squadra irpina - Abbiamo a Salerno contro una squadra importante, non riusciamo a vincerla perché nei minuti finali siamo comunque poco attenti. La stessa cosa era avvenuta in casa contro Ragusa e Bisceglie ed è uguale alla prova di oggi con Agrigento. Abbiamo commesso un errore madornale con soli due falli commessi. Dovevamo essere più aggressivi su quel tipo di pick 'n' roll. Non dovevamo concedere l'ultimo tiro come invece è stato. Abbiamo sbagliato dei tiri troppo facili in precedenza. Queste squadre ben organizzate ti puniscono con esperienza, capacità, gioco e la tranquillità del primato consolidato. Mi sono seccato di sentire che giochiamo bene, ma non raccogliamo punti. Mi auguro di giocare male e prendere i punti a fine gara".