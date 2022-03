Ancora Covid in casa Sandro Abate: rinviate due gare Non si disputeranno i match contro Syn-Bios Petrarca e Cormar Polistena

Riecco il Covid in casa Sandro Abate. I verdeazzurri, in seguito alle positività rilevate all’interno del gruppo squadra dall’ultimo giro di tamponi, non potranno scendere in campo né domani per la gara contro la Syn-Bios Petrarca, né venerdì per il match contro la Cormar Polistena. Le gare, valide rispettivamente per la ventunesima e ventiduesima giornata nel campionato di Serie A, sono state rinviate a data da destinarsi.