Scarpitti: "Calendario problematico, sarà davvero dura" Le dichiarazioni del tecnico irpino alla vigilia del match contro l’Olimpus Roma

La Sandro Abate è pronta a tornare di nuovo in campo. I verdeazzurri, dopo l’ennesimo stop a causa del Covid, riprende il campionato di Serie A e lo fa contro l’Olimpus Roma, gara valida il recupero della sedicesima giornata. Al “Pala Olgiata” il fischio d’inizio è fissato alle 18. Gli uomini di mister Scarpitti, in questa regular season caratterizzata da numerosi rinvii a causa del Covid, sono attualmente all’ottavo posto in graduatoria con 27 punti, seppur non avendo strappato il pass per le Final Eight di Coppa Italia. Per gli irpini ci sono da recuperare le gare contro la Syn-Bios Petrarca e la Cormar Polistena.

A presentare la gara contro l’Olimpus Roma è il tecnico degli irpini, Fausto Scarpitti: “La squadra è in ripresa e stiamo facendo in modo di mettere in forma tutti coloro che sono a corto di allenamento per ovvi motivi. Sono fiducioso, anche se domani incontreremo una squadra molto importante. La Sandro Abate, all’andata, riuscì a vincere all’ultimo secondo. Noi speriamo di ripetere una gara del genere, ma sarà complicato dato che abbiamo dei problemi di formazione. Ma questa Sandro Abate ci ha abituato, nel bene e nel male, di non seguire i pronostici. Inoltre, noi rispetto alle altre squadra abbiamo tre gare da recuperare in un calendario in cui si giocava già ogni tre giorni. C’è chi ha affrontato questo tour de force prima, ora è il nostro turno. Sarà complicato anche in virtù delle trasferte che dobbiamo fare. Non abbiamo il tempo e la possibilità di allenare la squadra come dovremmo. In allenamento, con Alessandro Lonero, il nostro preparatore atletico, lavoriamo con il misurino per tenere sotto controllo la forza dei ragazzi. Da parte loro, però, c’è sempre molta voglia di fare. Contiamo di rientrare con tutto l’organico a breve”.