È la vigilia di Del Fes - PSA, Marra: "Il massimo per il rush finale" Domani (ore 18) la squadra irpina ospiterà la Partenope al PalaDelMauro

"La vittoria contro Torrenova ha garantito tanto". Così Alessandro Marra ha presentato la sfida tra la sua Del Fes Avellino e la Partenope Sant'Antimo, in programma domani (palla a due alle 18) al PalaDelMauro. "È stato fondamentale conquistare i due punti e ora dobbiamo continuare la striscia di vittorie in modo tale da avere entusiasmo per chiudere al meglio il campionato. - ha spiegato la guardia della squadra irpina - Finalmente giocheremo al completo. Sarà una gara tosta, un derby e, quindi, anche l'aspetto emotivo sarà importante. Dobbiamo limare gli errori, essere intensi dando l'anima in campo. Ci dobbiamo aspettare di lavorare sodo tutti i giorni. Dobbiamo pensare a ogni partita come fosse l'ultima e dobbiamo pensare a ogni partita come fossero due punti decisivi. Ogni domenica bisogna scendere in campo con il sangue agli occhi e alla fine tireremo le somme".