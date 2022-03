Verso Del Fes - PSA, Ochoa: "Rientro con fiducia in un gruppo rinnovato" Domani la sfida tra la squadra irpina e quella santantimese al PalaDelMauro

Domani, con palla a due alle 18, al PalaDelMauro, la Del Fes Avellino ospiterà la PSA Sant'Antimo. La Partenope recupera Nacho Ochoa. "Non vedevo davvero l’ora di tornare, di poter dare il mio contributo alla mia squadra, ai miei compagni. - ha affermato il centro argentino - Gli ultimi due mesi trascorsi a guardarli giocare sono stati duri, ma ora sono carico e consapevole del fatto che dovrò reinserirmi in equilibri diversi, rientrare in un gruppo che è cambiato molto con gli arrivi di Buono, Simon e Verazzo".

La trasferta ad Avellino - "Da qui alla fine saranno tutte gare importanti e sicuramente tutte gare difficili visto che c’è tanto equilibrio sia in testa che in coda e tutti venderanno cara la pelle. - ha aggiunto Ochoa - Il nostro percorso fin qui dice chiaramente che in casa siamo sempre riusciti a tirar fuori qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo fatto in trasferta, ma non mi preoccupa questo. Non voglio cercare alibi, ma questa squadra dall’inizio dell’anno ha spesso e volentieri dovuto far fronte ad assenze ed emergenze ed è fuori discussione che sia ancora in costruzione. Abbiamo dei margini di crescita importanti, ci serve solo un po’ di tempo per lavorare finalmente tutti insieme. Ovviamente guardo alla classifica, puntiamo al miglior piazzamento possibile, ma quello che conta è cosa saremo da qui a 2 mesi, quanto riusciremo a crescere in quest’ultimo scorso di regular season. E su questo sono molto fiducioso".