La Del Fes Avellino vince il derby contro la PSA 76-51 Coach Benedetto: "C'è sempre qualche assenza, ma giochiamo bene da diverse settimane"

La Del Fes Avellino piazza il secondo successo consecutivo. La squadra irpina vince il derby contro la Partenope Sant'Antimo: Geko PSA ko con il risultato di 76-51 al termine di una gara guidata sin dall'avvio dal roster di coach Giovanni Benedetto, che vola sul +14 al 20' e che allunga definitivamente nel terzo periodo per gestire il finale del match. "Sono davvero contento perché giochiamo bene da alcune settimane. - ha spiegato il tecnico della Del Fes - L'unico rammarico è legato al fatto che giochiamo sempre con qualche assenza. Vorrei vedere giocare la mia squadra al completo e sono convinto che sarebbe ancora più giusto per il nostro lavoro settimanale. Devo ringraziare tutti i ragazzi per l'attenzione, per la difesa che fa soffrire gli avversari. Il lavoro paga alla fine e non avessimo avuto questi infortuni, in particolar modo quelli di Spizzichini e Marra, da altro stop, questa squadra avrebbe qualche vittoria in più, ma pensiamo alla gara perfetta, giocata egregiamente dai miei atleti".

"Innanzitutto mi preme chiedere scusa a chi ci ha seguito qui ad Avellino, la nostra è stata un prestazione indecorosa. - ha spiegato il general manager della PSA, Vittorio Di Donato - Questo gruppo deve ritrovarsi, non è la prima volta che in trasferta mostriamo il nostro lato peggiore ma oggi abbiamo visto davvero una partita incommentabile. La società si aspetta una reazione, da qui alla fine saranno tutte partite difficilissime e con questo approccio, con questa attenzione, non si va da nessuna parte".

Serie B - Girone D

Ventitreesima Giornata

Del Fes Avellino - Geko PSA Sant'Antimo 76-51

Parziali progressivi: 14-12, 37-23, 60-42

Del Fes: Basile 14, Agbogan 10, Hassan 16, Carenza 13, D’Andrea 4; Cepic, Caridà 5, Venga 2, Hajrovic 12, Favato. All. Benedetto.

PSA: Cantone 12, Maggio 9, Verazzo 8, Cena 6, Ochoa 6; Battaglia 1, Buono 3, Coviello 2, Anaekwe 4. N.e.: Puca. All. Origlio.

Arbitri: Giunta, Parisi.