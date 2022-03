Basket, casi Covid in casa irpina: rinviata Monopoli - Del. Fes. Avellino I tesserati contagiati sono tutti regolarmente vaccinati ed asintomatici

Casi Covid, la Del. Fes. Avellino ha chiesto il rinvio della gara in trasferta contro il Monopoli. Nel primo pomeriggio il club biancoverde ha reso noto che, a seguito dei consueti controlli a cui vengono sottoposti periodicamente atleti e staff, sono state riscontrate positività all’interno del gruppo squadra. I tesserati, tutti regolarmente vaccinati, asintomatici, sono stati immediatamente posti in isolamento presso il proprio domicilio iniziando il periodo di quarantena precedente ai primi tamponi di controllo per verificare l'evoluzione dell'infezione. La società, come da prassi, ha provveduto ad avvertire gli organi competenti, richiedendo alla LNP ed alla FIP, ottenendolo, il posticipo della gara contro i pugliesi. Domenica scorsa la Del. Fes. Avellino ha superato con il finale di 76-51 la Geko PSA Sant'Antimo, nella ventitreesima giornata del girone D di Serie B salendo a quota 14 punti in classifica: penultimo posto in classifica a 2 lunghezze di ritardo dalla Virtus Cassino e +12 su Formia, fanalino di coda del raggruppamento.