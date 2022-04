Sandro Abate, derby amaro contro il Real San Giuseppe: 1-5 al PalaDelMauro Doppietta di Patias e reti di Crema, Salas e Bellobuono; di Richar l'unica rete dei verdeazzurri

La Sandro Abate cede nel derby contro il Real San Giuseppe. Gli irpini, dopo la vittoria contro la Ciampino Aniene (1-6), vanno ko al PalaDelMauro contro i gialloblù sul risultato finale di 1-5. Nel match, valido per la ventiquattresima giornata nel campionato di Serie A, succede tutto nella seconda frazione di gioco. Per gli ospiti, doppietta di Patias e reti di Crema, Salas e Bellobuono. Di Richar l’unico centro a favore dei verdeazzurri. Abate e compagni torneranno in campo martedì per il recupero contro la Syn-Bios Petrarca: appuntamento a Bassano del Grappa, con fischio d’inizio alle 20.

Il tabellino.

Sandro Abate – Real San Giuseppe 1-5

Marcatori: st 9’25” Patias, 11’34” Crema, 13’40” Patias, 18’01” Salas, 18’30” Richar, 19’50” Bellobuono.

Sandro Abate: Thiago Perez, Ugherani, Alex, Dalcin, Danicic, Petrillo, De Luca, Creaco, Richar, Bizjak, Pazetti, Avellino, Rizzo, Guennounna. All.: Scarpitti.

Real San Giuseppe: Bellobuono, Ercolessi, Joselito, Duarte, Patias, Imparato, Crema, Petrov, Bocca, Napolitano, Micheletto, Salas, Montefalcone, Lepre. All.: Tarantino.

Arbitri: Massimo Tariciotti (Ciampino), Fabio Pozzobon (Treviso). Crono: Giovanni Beneduce (Nola).

Note: Ammoniti: Duarte, Richar, Micheletto, Creaco, Patias, Danicic.