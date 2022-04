La Sandro Abate cala il tris: 2-3 contro la Syn-Bios Petrarca L’ex di turno Kakà riacciuffa gli irpini, ma Pazetti la chiude al 13’ del secondo tempo

La Sandro Abate torna a gioire. Gli irpini, dopo il ko casalingo nel derby contro il Real San Giuseppe (1-5), espugnano il PalaGozzano nel match contro la Syn-Bios Petrarca e conquistano tre punti fondamentali in ottica playoff. La gara, valida per il recupero della ventunesima giornata nel campionato di Serie A, termina sul risultato finale di 2-3. Per i verdeazzurri a segno Dalcin, Alex e Pazetti; doppietta dell’ex di turno Kakà per la squadra allenata da mister Giampaolo. Sguardo alla classifica, Abate e compagni si trovano attualmente all’ottavo posto con 33 punti, gli stessi della Ciampino Aniene. Il calendario, però, non dà tregua alla Sandro Abate: appuntamento a sabato per il secondo recupero consecutivo, questa volta contro la Cormar Futsal Polistena. Al PalaDelMauro fischio d’inizio alle 20.

Il tabellino.

Syn-Bios Petrarca – Sandro Abate 2-3

Marcatori: pt 1’12” Dalcin, 2’02” Alex, 15’16” Kakà; st 5’59” Kakà, 13’ Pazetti.

Syn-Bios Petrarca: Fiuza, Rafinha, Parrel, Kakà, V. Mello, F. De Luca, U. De Luca, Catelli, Don, Galesso, F. Mello, Marchese, Almeida Mucelli, Bastini. All. Giampaolo.

Sandro Abate: Perez, Creaco, Alex, Dalcin, Avellino, Petrillo, G. De Luca, Santoro, Ugherani, Bizjak, Pazetti, Guennounna. All. Scarpitti.

Arbitri: Andrea Colombo (Modena), Daniele Biondo (Varese). Crono: Elena Lunardi (Padova).

Note: Ammoniti: Alex, F.Mello, V.Mello, Perez, Dalcin, Parrel, Rafinha.