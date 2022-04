Basket, Del Fes Avellino: attesa per la data dei recuperi Quota 14 con 23 gare giocate per il gruppo di coach Benedetto, fermato dal covid

Penultima in classifica, ma con due gare da recuperare e che, di fatto, sono scontri diretti. La Del Fes Avellino attende la comunicazione ufficiale per le date dei match da reinserire in calendario e non giocati per lo stop covid. Il girone D della Serie B presenta diversi asterischi. Nella parte finale della classifica, da quota 20 in giù, l'unica squadra che ha giocato 25 gare è la Virtus Cassino. Gli altri team (Pozzuoli, Monopoli, Forio e Formia) hanno una gara in meno. Per la Del Fes sono due le sfide da recuperare, quelle contro Monopoli e Pozzuoli.

Quota 14 con 23 gare giocate per il gruppo di coach Giovanni Benedetto, che proprio nel momento migliore è stato bloccato dai casi covid riscontrati all'interno del roster. Domenica è in programma la sfida casalinga contro Molfetta, ma ovviamente tutto passerà per gli esiti dei test effettuati dai tesserati del club irpino.