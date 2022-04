Del Fes al rientro in campo, Formato: "Felici di ritrovare il parquet" L'assistant coach della squadra irpina: "Da qui in avanti gli scontri diretti per la salvezza"

"È stato tornare sul parquet, ritrovarsi con tutti dopo questi giorni di stop forzato, causato dal covid". Così Salvatore Formato si è espresso sul momento della sua Del Fes Avellino. L'assistant coach della squadra irpina guarda con fiducia alla gara con la Pavimaro Molfetta, in programma domenica alle 18: "Siamo contenti, entusiasti di tornare ad allenarci, di preparare la prossima partita e di disputare gare come quella di domenica e le altre che rimangono, che sono scontri diretti per la nostra conferma in Serie B. - ha aggiunto il vice di Giovanni Benedetto - Al momento siamo concentrati su Molfetta, che è una formazione in fiducia. Ha cambiato l'allenatore da poco, è reduce da una vittoria importante e altrettanto difficile contro una Monopoli decimata. Molfetta punta forte su Villa, playmaker abile in transizione, su Infante, lungo che ha fatto bene alla Luiss e che è riferimento interno, e su Bini, il loro 4. Sarà una partita non semplice dopo lo stop che ha bloccato il momento di crescita con quanto avevamo fatto nelle settimane di allenamento. Cercheremo di far rispettare il fattore campo".