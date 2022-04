Del Fes Avellino, vittoria contro Molfetta 66-57 Risposta ottima del gruppo dopo la pausa covid: continuità nonostante la sosta forzata

La Del Fes Avellino riparte con una vittoria. La squadra di coach Giovanni Benedetto torna in campo dopo il lungo stop covid e batte la Pavimaro Molfetta. Finale di 66-57 nella gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B (girone D) e raggiunge il Lapietra Monopoli e il Forio: quota 16, ma la Del Fes ha giocato una gara in meno rispetto alle rivali (24 sfide per gli irpini, 25 per pugliesi e ischitani). Matteo Caridà è il miglior realizzatore per la squadra avellinese con 17 punti.

Serie B - Girone D

Ventiseiesima Giornata

Del Fes Avellino - Pavimaro Molfetta 66-57

Parziali: 13-19, 22-13, 15-10, 16-15

Avellino: Caridà 17 (4/7, 3/4), Agbogan 13 (1/3, 3/7), Venga 13 (5/5, 0/0), Hassan 6 (3/4, 0/5), Basile 5 (2/3, 0/2), Cepic 5 (1/1, 1/2), D'Andrea 4 (2/3, 0/0), Carenza 3 (1/8, 0/4), Favato, Crispino.

Molfetta: Infante 17 (6/8, 0/1), Scali 10 (4/9, 0/2), Bini 9 (1/5, 2/5), Villa 9 (2/5, 1/9), Agostini 9 (0/1, 3/4), Di Giuliomaria 3 (1/1, 0/3), Mentonelli (0/0, 0/1), Epifani (0/2, 0/1), Sasso, Caniglia.