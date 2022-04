Calcio a 5. Verso Napoli Futsal-Sandro Abate, Scarpitti: daremo filo da torcere Il tecnico irpino ha presentato la gara in vista del derby di domani al PalaCercola. Start alle 20

È testa al secondo derby del mese per la Sandro Abate. Gli uomini di mister Scarpitti, dopo le due vittorie consecutive nei recuperi, rispettivamente contro la Syn-Bios Petrarca (2-3) e con la Cormar Polistena (4-2), si apprestano ad affrontare il Napoli Futsal. La gara, valida per la venticinquesima giornata nel campionato di Serie A, è in programma domani, al PalaCercola, con fischio d’inizio alle 20. Abate e compagni, attualmente al sesto posto in classifica con 36 punti, gli stessi del Futsal Pescara, dovranno riscattarsi dal k.o. subito all'andata contro i partenopei: al PalaDelMauro terminò sul risultato finale di 2-4.

A presentare la gara contro il Napoli è il tecnico irpino Fausto Scarpitti: “I sei punti conquistati contro la Syn-Bios Petrarca e con la Cormar Polistena sono fondamentali per la nostra classifica in ottica playoff. Questa lotta, a oggi, è totalmente aperta dato che le squadre sotto di noi continuano a conquistare punti, ma resta l’obiettivo della squadra e della società. Siamo soddisfatti di com’è andata questa settimana soprattutto dal punto di vista morale. Domani affrontiamo il Napoli Futsal, che è senza dubbio la squadra del momento. Ha conquistato più risultati utili consecutivi accasandosi al secondo posto. Il valore dell’organico che hanno a disposizione è molto alto e certamente vorranno arrivare fino in fondo in questa stagione. Sarà una partita molto difficile nella quale potremo sbagliare poco. Il precedente ad Avellino dimostra che ce la possiamo giocare. La mia squadra, per lo stato di forma fisico e mentale, mi fa credere che daremo filo da torcere. Loro restano i favoriti, ma noi non abbiamo alcun timore. In seguito, per la precisione il prossimo venerdì, affronteremo l’Italservice Pesaro. Ora pensiamo solo alla gara contro il Napoli senza fare calcoli. Sulla carta si tratta di due match proibitivi, ma le ultime due vittorie che abbiamo conquistato, ci danno la consapevolezza che tutto ciò che verrà sarà positivo. Sappiamo di essere una squadra importante. Veniamo da tre gare in sette giorni e alcuni elementi non sono proprio al top, ma ci siamo allenati bene e c’è la giusta concentrazione”.