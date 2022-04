Basket Del Fes Avellino, D'Andrea: "6 finali per l'obiettivo salvezza" Il lungo della squadra irpina: "Abbiamo avuto sempre problemi, ma siamo riusciti a darci una mano"

"Sicuramente abbiamo vinto tre partite fondamentali, che ci sono servite per respirare un po'" Così Daniele D'Andrea ha commentato l'ultimo periodo in casa Del Fes Avellino, pronta alla trasferta di Forio d'Ischia. "Era da tempo che giocavamo bene le partite, ma le perdevamo sempre negli ultimi minuti. Non riuscivamo mai a raccogliere i frutti di un periodo in cui comunque ce la giocavamo con tutte le squadre. Finalmente sono arrivati questi successi. - ha spiegato il lungo della squadra irpina - Possiamo respirare, lavorare più sereni con la mente più libera. Ora abbiamo 6 finali. Se ci giocheremo al meglio queste partite, riusciremo a raggiungere l'obiettivo della stagione.

Il cambio di passo - "Sicuramente sono cambiati il gioco e la difesa, che è diventata più aggressiva. - ha aggiunto D'Andrea - Concediamo sempre meno punti agli avversari e questo è uno dei motivi fondamentali per la sicurezza in attacco, nel giocare più fluidi, insieme. Basta guardare una partita: siamo diventati una squadra vera. In ogni gara cambia il giocatore che fa la differenza. Quest'anno non abbiamo mai giocato tutti insieme a causa dei problemi fisici. Abbiamo avuto sempre problemi, ma siamo riusciti a darci una mano, a non mollare. Con il gruppo unito siamo riusciti a venirne fuori".

Il derby con Forio - "È fondamentale. Veniamo da 3 successi e non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Dobbiamo vincere più match possibili. Servirà una grande difesa. Forio arriva da un momento non brillantissimo. Dovremo essere bravi a non farli svegliare, a continuare a giocare come sappiamo. Se continueremo a fare il nostro lavoro, intensi fino all'ultimo minuto, e a non mollare mai, potremo toglierci delle belle soddisfazioni".