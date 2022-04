La Sandro Abate vince anche nel derby contro il Napoli: 3-4 Gli irpini centrano la terza vittoria consecutiva. Decisivo Alex a 20 secondi dalla fine

La Sandro Abate conquista la terza vittoria consecutiva. Gli irpini, dopo le vittorie contro la Syn-Bios Petrarca e la Cormar Polistena, vincono anche nel derby contro il Napoli Futsal. La gara, valida per la venticinquesima giornata nel campionato di Serie A, è terminata sul risultato finale di 3-4. Per gli azzurri doppietta di Fortino e rete di Fernandinho; per gli uomini di mister Scarpitti, invece, bis dell’ex di turno Alex e gol di Dalcin e Danicic. Abate e compagni, quindi, interrompono la striscia di 16 risultati utili consecutivi conquistata dai partenopei e si portano a 39 punti in classifica. Testa al prossimo big match: appuntamento venerdì, al PalaDelMauro, per la gara contro i primi della classe dell’Italservice Pesaro. Start alle 20.

Primo tempo – Il derby è subito infuocato al PalaCercola e, per gli irpini, il match inizia subito in salita. I partenopei, dopo solo due giri di lancette, sbloccano la gara: è Fernandinho, con assist di Arillo, a siglare l’1-0. I verdeazzurri, però, sono scesi in campo con il giusto piglio e, in tre minuti, sfiorano due occasioni per pareggiare nuovamente i conti: ci pensa prima capitan Abate, con un colpo di tacco sottomisura e, successivamente, Danicic che, però, colpisce il palo esterno. La gara, nei minuti seguenti, è caratterizzata da fiammate da parte di entrambe le squadre, con gli uomini di mister Scarpitti che vogliono trovare a tutti i costi la rete del pareggio. Dopo vari tentativi, l’1-1 arriva a un minuto dall’intervallo: l’autore della rete a favore della Sandro Abate è Danicic. L’ultima occasione, però, è da parte dei partenopei con Fortino che, a porta sguarnita, divora il gol che valeva il momentaneo vantaggio.

Secondo tempo – Ai padroni di casa, come nella prima frazione di gioco, basta poco per tornare in vantaggio. Dopo tre minuti, è Fortino, con assist di Coelho, a mettere la sfera all’incrocio dei pali per la rete che vale il 2-1. Tanto equilibrio sul parquet del PalaCercola, fin quando l’ex di turno Alex non ristabilisce la parità: lo spagnolo, quando il cronometro segna 6 minuti e 30 secondi, si trova a tu per tu con l’estremo difensore Ganho, che para il tiro, ma la sfera gli scivola dalle mani e, lentamente, oltrepassa la linea di fondo. È 2-2 a circa 16 minuti dal triplice fischio. Il match è infuocato, con entrambe le compagini che, con giocate di qualità, sfiorano più volte il gol. A spuntarla, però, sono ancora gli uomini di mister Basile: di nuovo Fortino a trovare il tap-in vincente grazie al passaggio di Arillo. Ma è un continuo botta e risposta tra le due squadre. Dura solo pochi secondi il vantaggio dei partenopei perché è Danicic a portare i suoi nuovamente sul pari. È 3-3. Nel vivo della gara è mister Basile a schierare Arillo nel ruolo di portiere di movimento, ma la mossa risulta fatale per gli azzurri. A venti secondi dalla sirena, Alex è decisivo: semi rovesciata dalla parte opposta del campo ed è vantaggio per gli irpini. Il Napoli, con Fortino, tenta il tutto per tutto con un tiro che, però, colpisce la traversa. Termina 3-4 al PalaCercola.

Il tabellino.

Napoli Futsal – Sandro Abate 3-4

Marcatori: pt 2’10” Fernandinho, 18’59” Dalcin; st 2’50” Fortino, 6’30” Alex, 16’23” Fortino, 16’51” Danicic, 19’40” Alex.

Napoli Futsal: Ganho, F. Perugino, Arillo, Fernandinho, Fortino, Grasso, Bruno Coelho, De Simone, Peric, Amirante, Turmena, A. Perugino, Lo Conte, Capiretti. All.: Basile.

Sandro Abate: Perez, Ugherani, Abate, Dalcin, Danicic, De Luca, Creaco, Alex, Richar, Bizjak, Pazetti, Avellino, Rizzo, Guennounna. All.: Scarpitti.

Arbitri: Nicola Acquafredda (Molfetta), Elena Lunardi (Padova). Crono: Vincenzo Sgueglia (Civitavecchia).

Note: Ammoniti: Danicic, Avellino, Turmena, Alex, Arillo, De Simone e Grasso.