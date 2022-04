Basket, Forio - Del Fes Avellino 60-72. Benedetto: "Vittoria nelle difficoltà" Serie B (girone D), il coach degli irpini: "Ringrazio i miei ragazzi, mostrano attaccamento"

La Del Fes Avellino vince anche a Forio e firma la quarta vittoria consecutiva nel match valido per la ventisettesima giornata di campionato di Serie B (girone D). Finale di 60-72 con Matteo Caridà miglior realizzatore, da 18 punti. Agli ischitani non basta la prova di Damir Hadzic, autore di 24 punti. "Un'altra gara vinta nelle difficoltà. - ha spiegato il coach della Del Fes, Giovanni Benedetto - Era una trasferta insidiosa contro una squadra che aveva recuperato tutti gli effettivi. Abbiamo giocato in sofferenza, ma la squadra ha dimostrato una volta di più di essere migliorata sotto tutti i punti di vista, nella coesione, nella voglia di raggiungere questo obiettivo, che fino a qualche settimana fa sembrava difficile da ottenere. Ringrazio i miei ragazzi, che hanno dimostrato attaccamento e voglia di riuscire a raggiungere l'obiettivo della salvezza".

Serie B - Girone D

Ventisettesima Giornata

Forio Basket - Del Fes Avellino 60-72

Parziali: 17-25, 12-12, 21-19, 10-16

Forio: Hadzic 24 (7/9, 1/6), Milosevic 10 (2/3, 2/7), Caceres 9 (3/3, 0/0), Ciarpella 7 (2/5, 0/6), Orsini 5 (1/7, 0/2), Antonaci 3 (0/1, 0/0), Nafea 2, Iannello (0/0, 0/1), Iacono, Capezza, Regina. All. Carone.

Avellino: Caridà 18 (4/7, 2/3), D'Andrea 12 (4/7, 0/0), Agbogan 11 (3/4, 1/4), Venga 11 (5/5, 0/1), Basile 9 (0/4, 1/4), Carenza 9 (3/4, 0/2), Marra 2 (1/4, 0/1), Cepic, Favato, Crispino. All. Benedetto.