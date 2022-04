Basket, Del Fes Avellino: il poker della ripartenza Dalla vittoria sfiorata con la capolista Agrigento è nato il cambio di passo per il roster

Il derby di Forio ha garantito il poker alla Del Fes Avellino. La squadra irpina ha superato brillantemente la sosta forzata causata dal covid con due vittorie ottenute prima della pausa e altre due firmate subito dopo la ripartenza avvenuta dal 10 aprile scorso. Torrenova, Sant'Antimo, Molfetta e Forio: ecco le quattro avversarie battute dal gruppo allenato da coach Giovanni Benedetto, cresciuto lungo il mese di febbraio e che aveva sfiorato il successo contro la capolista Agrigento in avvio del mese di marzo. Da lì è probabilmente nata la certezza di un cambio di passo all'interno del roster della Del Fes, capace di rilanciarsi pienamente nei giochi salvezza. Tre turni per chiudere la regular season con due gare da recuperare: il percorso futuro del quintetto avellinese, che domenica affronterà il fanalino di coda Formia. È l'occasione per firmare la quinta vittoria di fila e strappare ulteriori certezze nel percorso. Subito dopo ci sarà il recupero infrasettimanale con la Virtus Pozzuoli (mercoledì 4 con palla a due alle 18 al PalaErrico) prima del match che doveva essere l'epilogo della stagione regolare, la sfida con Ruvo di Puglia al PalaDelMauro. Nei prossimi giorni la LNP comunicherà la data e l'orario del secondo recupero contro Monopoli.