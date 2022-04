Basket, Del Fes Avellino: con Formia l'occasione del primo pokerissimo Serie B (girone D): la squadra di coach Benedetto vuole la conferma dell'ottimo momento

Domenica, con palla a due alle 18, la Del Fes Avellino affronterà il Meta Formia. La squadra irpina ospiterà il fanalino di coda del girone D di Serie B, da una sola vittoria nelle 26 sfide giocate in campionato dal team laziale, reduce dal -40 nella sfida con la Virtus Arechi Salerno (65-105 per i blaugrana). È l'occasione del primo pokerissimo per la Del Fes, che sabato scorso a Forio ha ottenuto la quarta vittoria di fila con grande merito. La quinta darebbe ulteriore fiducia a un gruppo che si era posto l'obiettivo di completare la stagione al massimo, sapendo dell'opportunità di affrontare diverse squadre alla portata nella parte finale della regular season e ponendole nel mirino anche nella fase più difficile del torneo, quando i risultati non arrivavano e la condizione fisica era limitata.

La Del Fes ha fronteggiato i vari stop nel corso dei mesi, ha perso Stefano Spizzichini, da stagione finita dopo il grave infortunio rimediato, e Alessandro Marra, recuperato dopo problemi muscolari che hanno condizionato il capitano della squadra avellinese per gran parte del campionato. Ora la testa degli irpini è rivolta alla corsa salvezza, rilanciata pienamente con i quattro successi consecutivi, e alla sfida con Formia, in cui il gruppo di coach Giovanni Benedetto dovrà confermare gli standard presentati nelle ultime uscite per correre nei quattro appuntamenti successivi, presenti in calendario. Tra questi spiccano i due recuperi, di cui uno ancora da programmare.