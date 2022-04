Scarpitti: "Contro Pesaro due assenze importanti, ma non abbiamo timore" Così il tecnico della Sandro Abate alla vigilia contro la capolista

È la vigilia del match tra Sandro Abate e Italservice Pesaro. La gara, valida per la ventiseiesima giornata nel campionato di Serie A, è in programma domani, al PalaDelMauro, con fischio d'inizio alle 20,30. Per Abate e compagni è caccia al quarto risultato utile consecutivo, in ottica playoff, dopo le vittorie contro la Syn-Bios Petrarca, la Cormar Polistena e il Napoli Futsal.

A presentare la gara, il tecnico irpino Fausto Scarpitti: " La vittoria contro il Napoli Futsal ha cambiato il finale di stagione o, almeno, ci agevola sul nostro obiettivo, ovvero i playoff. È stata una gara gestita bene da noi, contro una squadra che ha una forza di fuoco, soprattutto in fase di possesso. Tutti i loro giocatori potevano metterci in difficoltà. Noi abbiamo saputo soffrire ma, al contempo, siamo stati pericolosi quando abbiamo recuperato la sfera. Certamente abbiamo dimostrato di avere carattere e di non provare timore. Domani affronteremo l'Italservice Pesaro, la compagine più forte di questo campionato con, in panchina, il miglior allenatore. Sarà un match difficile da affrontare essendo loro molto equilibrati. Il nostro approccio dovrà essere come quello avuto contro le big, cioè l'Olimpus, il Padova e il Napoli. Avremo due assenze importanti che ci limiteranno con le rotazioni, ma la Sandro Abate è una squadra che ha dimostrato di far necessità virtù".