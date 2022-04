Basket, la Del Fes attende Formia. Novità per il logo della Scandone Avellino Interesse ufficiale per il simbolo della società storica della pallacanestro irpina

Si avvicina la sfida con il Meta Formia, ultima in classifica con una sola vittoria all'attivo, per la Del Fes Avellino. La squadra irpina punta alla quinta vittoria consecutiva, che darebbe ancora più forza al tentativo di strappare la salvezza con i risultati ottenuti nella stagione regolare senza passare per i playout. Domenica sarà palla a due alle 18 tra la Del Fes e il fanalino di coda del girone D, già retrocesso nel torneo regionale di Serie C.

Nel frattempo, spunta un interesse per il logo della Scandone Avellino. Ll'imprenditore, il cui nome è top secret, è seguito dallo studio legale dell'avvocato Paolo Rotondi, dirigente della Del Fes, ma che nella procedura cura esclusivamente la richiesta del soggetto giuridico interessato (inattivo nel mondo della pallacanestro) e non quelli della società cestistica partecipante al torneo di Serie B dopo l'acquisto del titolo sportivo della Fortitudo Roma nella scorsa estate. La Società Sportiva Felice Scandone Avellino 1948 è stata dichiarata fallita lo scorso 29 luglio e l'iter per il ritorno di marchio e denominazione è piuttosto lungo e legato alla vicenda giuridica nata sin dall'addio alla massima serie per lo storico club irpino nel 2019.