La Sandro Abate cede contro l'Italservice Pesaro: 2-4 al PalaDelMauro Gli irpini pagano caro un brutto primo tempo. Non basta Pazetti

La Sandro Abate fallisce l’esame dell’Italservice Pesaro e interrompe la striscia di tre risultati utili consecutivi. La gara, valida per la ventiseiesima giornata nel campionato di Serie A, è terminata sul risultato finale di 2-4. Per i campioni d’Italia in carica a segno De Luca, Cuzzolino e doppietta di Borruto; non basta un bis di Pazetti agli irpini. Per Abate e compagni il prossimo appuntamento sarà contro la Vitulano Drugstore Manfredonia.

Primo tempo – Parte in salita la gara per la Sandro Abate: ai primi della classe bastano tre giri di lancette per siglare la prima rete del match, grazie alla marcatura di De Luca. E il raddoppio non tarda ad arrivare. Dopo due minuti è Borruto ad allungare il vantaggio dei biancorossi. Gli irpini non riescono a reagire e subiscono l’assedio degli uomini di mister Fulvio Colini per tutta la durata della prima frazione di gioco. La prima azione concreta da parte dei verdeazzurri arriva con capitan Abate, che si libera di Honorio e, da posizione defilata, cerca Bizjak sottoporta, ma Espindola capisce tutto e blocca la sfera. Il Pesaro domina il parquet del PalaDelMauro e trova anche la terza rete: è di nuovo Borruto a imbucare la sfera. Il risultato è sullo 0-3 quando il cronometro segna 15 minuti. Il quintetto irpino, però, nonostante le difficoltà, vuole a tutti i costi accorciare le distanze e ci riesce quando manca solo un giro di lancette dall’intervallo: Pazetti riaccende le speranze dei suoi approfittando di una rimessa laterale. Le compagini vanno a riposo sul parziale di 1-3.

Secondo tempo – La ripresa è decisamente più equilibrata, con azioni poco decisive per entrambe le squadre. Gli irpini scendono in campo con un piglio totalmente differente rispetto alla prima frazione di gioco. Al PalaDelMauro, però, scorrono senza colpi di scena 8 minuti del match, fin quando, i campioni d’Italia in carica, allungano ancora il risultato. Questa volta è Cuzzolino a calciare la sfera nell’angolino della porta, dove Thiago Perez, non può nulla. È 1-4 il parziale al PalaDelMauro. Poco dopo, il Pesaro, sfuma l’occasione di calare il pokerissimo: Cuzzolino, questa volta, da tiro libero, calcia la sfera alta sopra la traversa. La Sandro Abate, però, dimostra di essere in partita e trova la seconda rete del match: l’autore del gol è nuovamente Pazetti che salta Espindola e non gli lascia scampo. Mister Scarpitti schiera Ugherani nel ruolo di portiere di movimento, ma il quintetto biancorosso difende il risultato e non concede spazi ai padroni di casa. Termina sul risultato finale di 2-4 al PalaDelMauro.

Il tabellino.

Sandro Abate – Italservice Pesaro 2-4

Marcatori: pt 3’20” De Luca, 5’30” Borruto, 15’ Borruto, 19’ Pazetti; st 8’10” Cuzzolino, 10’ Pazetti.

Sandro Abate: Perez, Ugherani, Abate, Dalcin, Danicic, Petrillo, De Luca, Santoro, Creaco, Richar, Bizjak, Pazetti, Rizzo, Guennounna. All.: Scarpitti.

Italservice Pesaro: Espindola, Salas, Taborda, Cuzzolino, De Oliveira, Tiso, Melise, Tonidandel, Honorio, Borruto, Rossi, De Luca, Vesprini, Cianni. All.: Colini.

Arbitri: Chiara Perona (Biella), Lorenzo Di Guilmi (Vasto). Crono: Salvatore Minichini (Ercolano).

Note: Ammoniti: Danicic, Pazetti, Bizjak, De Luca.