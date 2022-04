Del Fes Avellino, Venga: "Posta in palio alta, ma non abbiamo timori" Così il cestista dei biancoverdi alla vigilia del match contro Formia

È la vigilia della gara tra Del Fes Avellino e Meta Formia. La gara, valida per la ventottesima giornata nel girone D di Serie B, è in programma domani, al PalaDelMauro, con fischio d'inizio alle 18.

A scandire l'attesa è il cestista irpino Marco Venga: “Per quanto riguarda il discorso salvezza, siamo ormai a cinque gare dal termine del torneo e la Del Fes ci arriverà bene. Abbiamo vinto le ultime quattro partite, domenica ospiteremo il Formia al PalaDelMauro. In seguito, ci saranno anche da recuperare le gare contro il Pozzuoli e il Monopoli, che saranno fondamentali ai fini della classifica. Non abbiamo nulla da temere, la posta in palio è altissima, dato che in questi due match ci giochiamo la salvezza. Dovremo prepararci, insieme al coach, nel miglior modo possibile per conquistare punti. Infortunati? Lo staff medico e il nostro preparatore atletico stanno lavorando incessantemente. Sapranno loro come gestirli al meglio in vista delle prossime due settimane che saranno caratterizzate da tanti impegni”.