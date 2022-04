Basket, tutto facile per la Del Fes Avellino: 118-47 sul Meta Formia Girone D, quinta vittoria di fila per la squadra di coach Benedetto

Tutto secondo le previsioni della vigilia. La Del Fes Avellino vince contro il Meta Formia nella gara valida per la terzultima giornata del girone D di Serie B. Il risultato finale è di 118-47 per gli irpini. Il punteggio rende l'idea del vantaggio sin da subito creato dalla Del Fes, che ha allungato con decisione per il controllo totale sul match. La squadra di coach Giovanni Benedetto ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva, che può consentire la corsa per la zona tranquilla con la salvezza che può arrivare senza la partecipazione ai playout. Il gruppo avellinese dovrà recuperare due match nel rush finale della stagione: jolly nel tentativo di salvarsi con i risultati conseguiti nella regular season.

Serie B - Girone D

Ventottesima Giornata

Del Fes Avellino - Meta Formia 118-47

Parziali: 31-12, 60-29, 85-39

Avellino: Caridà 23, Marra 22, Carenza 16, Basile 15, Venga 13, D’Andrea 10, Agbogan 9, Cepic 6, Spagnuolo 2, Favato 2. All. Benedetto.

Formia: Agbortabi 16, Prete 9, Mutombo 8, Torlontano 6, Bertin 4, Antoniani 2, Tilliander 2, Tartaglione, Lamura, Marino. All. Di Rocco.