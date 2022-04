Basket, Del Fes Avellino: l'occasione dell'allungo sulla zona playout Serie B, la classifica del girone D: è la vigilia del primo dei recuperi per gli irpini

La quinta vittoria di fila, il successo contro il Meta Formia, ha garantito alla Del Fes Avellino l'aggancio sulla BPC Virtus Cassino in compagnia della Virtus Bava Pozzuoli, ma il gruppo irpino vanta due jolly nel finale di stagione. Il primo dei due recuperi è in programma domani con palla a due alle 20.30. Nella tendostruttura di Monopoli la squadra avellinese sarà ospite del Lapietra, che occupa il penultimo posto del girone D di Serie B, condiviso con il Forio basket, in caduta libera.

Si presenta come un'occasione per la Del Fes: da una parte la chance del sesto successo consecutivo e di allungo sulla zona playout, dall'altra coach Giovanni Benedetto è chiamato a fronteggiare il nuovo allarme infortuni con Marco Venga e Allen Agbogan. Il tecnico può comunque contare su un atteggiamento di squadra completamente diverso rispetto alla prima parte della stagione.

Classifica dopo 27 turni

(Zona playoff - salvezza - playout - retrocessione diretta)

1) Agrigento 50

2) Bisceglie 38*

3) Ruvo di Puglia 38

4) Salerno 36

5) Ragusa 36

6) Sant'Antimo 32

7) Taranto 32

8) Reggio Calabria 30

---------------------------

9) Torrenova 30

10) Molfetta 24*

11) Del Fes Avellino 20**

---------------------------

12) Pozzuoli 20*

13) Cassino 20

14) Monopoli 16*

15) Forio 16*

---------------------------

16) Formia 2*

NB: * una gara da recuperare | ** due gare da recuperare | Formia già retrocessa