Sandro Abate, altro ko: 6-3 contro il Manfredonia Gli uomini di mister Monsignori si impongono al PalaScaloria. Testa alla gara contro il Catania

Seconda sconfitta consecutiva per la Sandro Abate. Gli irpini, dopo il ko contro l’Italservice Pesaro (2-4), perdono anche contro la Vitulano Drugstore Manfredonia. La gara, valida per la ventisettesima giornata nel campionato di Serie A di futsal, è terminata sul risultato finale di 6-3. Per i padroni di casa tris di Boaventura e reti di Raguso, Foglia e Cutrignelli; doppietta di Alex e gol di Ugherani per gli irpini. In attesa dei risultati dagli altri campi, a solo tre giornate dal termine della regular season, gli uomini di mister Scarpitti sono al settimo posto in classifica con 39 punti. Testa al prossimo match: appuntamento martedì al PalaDelMauro, con fischio d’inizio alle 16.

Il tabellino.

Vitulano Drugstore Manfredonia – Sandro Abate 6-3

Marcatori: pt 1’40” Alex, 7’58” Boaventura, 9’33” Raguso, 13’18” Foglia, 14’29” Boaventura, 17’36” Alex, 18’25” Boaventura; st 5’29” Cutrignelli, 15’12” Ugherani.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Moretti, Cutrignelli, Leandrinho, Boaventura, Foglia, Pesante, Caputo, Raguso, Boutabouzi, Caruso, Crocco, Baranauskas, Soloperto, Lupinella. All.: Monsignori.

Sandro Abate: Perez, Ugherani, Abate, Dalcin, Avellino, De Luca, Zampetti, Creaco, Alex, Richar, Bizjak, Danicic, Rizzo, Guennounna. All.: Scarpitti.

Arbitri: Simone Micciulla (Roma 2), Dario Di Nicola (Pescara). Crono: Saverio Carone (Bari).

Note: Ammoniti: Ugherani, Avellino, Abate, Boutabouzi, Bizjak.